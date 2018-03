Mundiais de pista coberta: Lecabela salva dia português

RTP Comentários 02 Mar, 2018, 22:42 | Atletismo

O bom resultado de Lecabela acabou por salvar a jornada da delegação portuguesa, depois de Lorène Bazolo ser 34.ª nos 60 metros e Cátia Azevedo a 29.ª nos 400 metros, ficando ambas pela primeira ronda eliminatória.



Quanto a Lecabela, esteve sempre regular, com a sua posição a variar entre o oitavo e o 10.º, totalizando 4.424 pontos, no que é o terceiro melhor pentatlo da sua carreira. Aproximou-se muito do que conseguiu no ano passado, quando foi sétima no Europeu de Belgrado, com 4.444 pontos.



O seu recorde pessoal, que tem um ano, é de 4.473 pontos e coloca-a como a segunda portuguesa de sempre, somente atrás de Naide Gomes, a recordista nacional com 4.759 pontos há já 14 anos. As duas atletas partilham o facto de terem nascido em São Tomé e se terem naturalizado portuguesas, já como seniores.



As marcas de Lecabela ao longo das cinco provas foram: 8,51 segunos nos 60 metros barreiras, 1,76 metros em altura, 14,02 metros no peso, 6,01 metros no peso e 2.19,85 minutos nos 800 metros.



No pentatlo, a aposta de Katarina Johnson-Thompson, da Grã-Bretanha, foi totalmente conseguida. Preparou a época em minúcia sabendo que a campeã olímpica e mundial do heptatlo, a belga Nafissatou Thiam, não ia estar.



O bom desempenho foi um tónico de confiança para a atleta de 28 anos, que vai agora começar os treinos em pista ao ar livre com o Campeonato Europeu de atletismo em Berlim este verão em vista.



"Assim saio mais motivada para a pista ao ar livre. E tenho de acreditar mais em mim, pronto" disse a atleta portuguesa.