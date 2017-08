Nelson Évora ganha o bronze mas queria a prata

Mário Aleixo - RTP 11 Ago, 2017, 07:57 / atualizado em 11 Ago, 2017, 07:57 | Atletismo

Após a conquista da medalha numa prova onde pulou 17,19 metros o que lhe valeu o bronze atrás dos norte-americanos Christian Taylor (17,38), que conquistou o terceiro título mundial, e Will Claye (17,63) que ganhou a prata.



Momentos depois de confirmada a conquista da medalha de bronze o atleta confessava o que sentia ao jornalista da Antena 1, Eduardo Gonçalves.





Na conferência de imprensa dos três vencedores o saltador português confessou não ter ficado surpreendido: "Para mim foi esta a previsão, eu esperava surpreendê-los, o sénior aos mais novos. Fica para a próxima", avisou Nélson Évora.Nelson Évora lembrou que está a trabalhar com um novo treinador, Ivan Pedroso, que "trabalha na velocidade"."Dentro de alguns meses verão um Nélson completamente diferente devido ao modo de trabalhar do Ivan. Espero provar aos putos que ainda tenho bons saltos nas pernas", afirmou.Évora disse que entrou "bastante confiante na prova", mas a falta de ritmo competitivo pesou no seu desempenho."É sempre uma honra ser um dos mais medalhados, mas gostava que fosse uma medalha mais brilhante do que esta", disse com um sorriso.O português garantiu sentir-se "tão bem como há 10 anos atrás", quando foi campeão mundial em Osaca2007."Mas nessa altura fiz 10 competições antes do campeonato do mundo", explicou, lembrando que só competiu em quatro provas esta época."Mas, sem faltar ao respeito aos meus rivais, vou continuar a trabalhar para ganhar uma medalha (melhor) até conseguir", prometeu.