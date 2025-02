Nove atletas já fizeram mínimos para os Europeus de pista curta

A fundista já fazia parte da lista de nove atletas portugueses com marca de apuramento direto, mas apenas nos 1.500 metros, sendo que o triplista Pedro Pichardo já anunciou que não irá nem aos Europeus nem aos Mundiais de pista curta.

Entre os atletas de topo de Portugal está também Auriol Dongmo, lançadora do peso, que regressou à competição em janeiro, após um ano de afastamento de lesão, e ainda não conseguiu os mínimos.

Dongmo atirou no domingo a 18,82 metros, no meeting de Rochlitz, na Alemanha, a oito centímetros do acesso direto aos Europeus.

Com marcas de apuramento direto estão João Coelho (400 metros), Isaac Nader (1.500 metros), Miguel Moreira (3.000 metros), Gerson Baldé (comprimento), Pedro Pichardo e Tiago Pereira (triplo salto), em masculinos, e Salomé Afonso (1.500 e 3.000 metros), Agate Sousa (comprimento) e Jessica Inchude (peso), em femininos.

O contingente luso para Apeldoorn será certamente maior, depois de atribuídas as vagas remanescentes, em função do ranking mundial.

Em posição de apuramento estão também, neste momento, mais nove atletas - Lorene Bazolo (60 metros), Mariana Machado (3.000 metros), Eliana Bandeira (peso), Carlos Nascimento e Delvis Santos (60 metros), Omar Elkhatib (400 metros), Abdel Larrinaga (60 metros barreiras) e Tsanko Arnaudov e Francisco Belo (peso).