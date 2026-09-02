Patrícia Silva campeã nos 1.500 metros

Medalhada de bronze nos 1.500 metros nos Europeus de Birmingham, em Inglaterra, a atleta de 26 anos cumpriu a distância em 4.08,41 minutos, batendo a marroquina Souad Elhaddad, segunda em 4.08,51, e a turca Silan Ayyildiz, terceira em 4.09,79.

Patrícia Silva juntou-se à lista de medalhados do atletismo português em Taranto2026, que inclui os campeões José Carlos Pinto (5.000 metros), Omar Elkhatib (400 metros), Auriol Dongmo (lançamento do peso) e a estafeta feminina 4x100 metros.