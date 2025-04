Pedro Pichardo regressa na China, mais de sete meses depois

O campeão olímpico em Tóquio2020 e vice-campeão em Paris2024 não salta desde 14 de setembro do ano passado, quando venceu a prova no Memorial Ivo Van Damme, da Liga Diamante, em Bruxelas.

Recordista nacional, com 18,04 metros, o luso-cubano de 31 anos entrou em choque total com o Benfica, o clube que o recebeu desde que se decidiu naturalizar, em 2017.

O litígio entre atleta e clube, que assumiram a rotura no início do ano, já chegou ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), com Pichardo a pedir uma indemnização e justa causa na rescisão unilateral do contrato com o Benfica, clube que representou desde 26 de abril de 2017.

Em 13 de janeiro último, Pichardo rescindiu o contrato com os `encarnados`, que era válido até ao fim dos Jogos Los Angeles2028, alegando divergências irreconciliáveis, com o clube da águia a contra-atacar e exigir uma indemnização pela situação criada, isto depois de ter instaurado um processo disciplinar com vista ao despedimento.

Pichardo mudou-se para Itália e passa a representar o clube italiano ATL-Etica, sendo o nome mais forte do projeto `Canguru`, com que o clube de San Vendiamo, da região de Treviso, aposta forte no setor de saltos do atletismo.

Pichardo, que por opção não competiu na época de inverno, regressa na etapa de Keqiao, na China, da Liga Diamante, e depois vai estar `em casa`, no meeting de San Vendemiano, em 17 de junho, no arranque da sua campanha europeia.

Em Keqiao, que sucede como anfitriã do meeting à vizinha Xangai, Pichardo terá a companhia de outro português, Tiago Luís Pereira, ambos já concentrados na preparação para os Campeonatos do Mundo Tóquio2025, em setembro - Pichardo tem marca de acesso direto e Pereira está confortável na lista de repescados via ranking.

No mesmo meeting estarão duas lançadoras portuguesas de topo: Liliana Cá, no disco, e Jessica Inchude, no peso.

Jessica Inchude já fez os mínimos, Liliana Cá ainda não, mas está também muito confortável para a qualificação através do ranking.