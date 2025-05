Portugal em sétimo na final masculina dos 4x400 metros dos Mundiais de estafetas

O quarteto constituído por Ericsson Tavares, Omar Elkhatib, André Franco e Ricardo dos Santos correu a distância em 3.04,52 minutos, muito longe da seleção vencedora, a África do Sul, que se impôs com o tempo de 2.57,50, melhor marca mundial do ano.



O desempenho dos atletas lusos também esteve distante do que registou no sábado, na primeira ronda de qualificação, na qual obteve novo máximo nacional, com o tempo de 3.01,78, assegurando a primeira presença de Portugal na estafeta masculina de 4x400 metros em Mundiais ao ar livre, em Tóquio2025.



No setor feminino, a representação portuguesa falhou o apuramento direto para final e teve de disputar a segunda ronda de qualificação, ficando hoje a um lugar desse objetivo e da presença na capital japonesa, apesar de ter alcançado a melhor marca do ano.