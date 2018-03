Portuguesas batem recorde nacional, mas falham final

Lusa Comentários 03 Mar, 2018, 14:14 / atualizado em 03 Mar, 2018, 14:15 | Atletismo

Filipa Martins, Cátia Azevedo, Rivinilda Mentai e Dorothé Évora tiraram 6,08 segundos ao anterior melhor registo (4.41,51 minutos), que pertencia desde 06 de março de 2016 a um quarteto do Sporting, com Martins, Azevedo, Vera Barbosa e Miriam Tavares.



As portuguesas foram quintas e últimas da segunda série, sendo que a sexta e última seleção apurada (duas primeiras de cada, mais os dois melhores tempos) foi a terceira colocada da primeira corrida, a Itália, com 3.36,62 segundas.