Recordes mundiais de maratona de marcha batidos no meeting de Takahata

Numa prova disputada sob intensa chuva, Rebecca Henderson, medalha de bronze nos Jogos da Commonwealth, cumpriu o percurso em 3:14.52 horas, melhorando o anterior recorde mundial, que era 3:15.11 e pertencia à italiana Sofia Fiorini desde os Europeus de Birmingham, em agosto.



Masatora Kawano fez a maratona em 2:55.14 horas e tornou-se o primeiro recordista mundial da maratona em marcha.



No entanto, para esta nova distância, que substituiu os 35 quilómetros este ano, não havia um recordista mundial masculino ainda, uma vez que a World Athletics tinha colocado como marca de referência as 2:56.30 horas, que ainda ninguém tinha baixado em 2026.



A anterior melhor marca registada, mas que não era considerada recorde mundial, por ser antes da definição da World Athletics, também tinha sido conseguida em Takahata, em 2025, pelo nipónico Hayato Katsuki (2:55.28).

