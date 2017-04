Rui Pinto e Dulce Félix vencem Corrida Benfica António Leitão

Lusa 09 Abr, 2017, 15:39 | Atletismo

Num evento com 12.500 inscritos, Rui Pinto, vencedor em 2015, impôs-se na prova de 10 km para seniores masculinos, batendo Samuel Barata, ao lado do qual fez quase toda a corrida, enquanto Hermano Ferreira completou o pódio.



“O futuro passa por nós e é importante termos competitividade. O Samuel foi a minha principal dificuldade, que está numa grande forma”, disse Rui Pinto, em declarações à BTV, após a corrida que homenageia António Leitão, já falecido atleta olímpico do Benfica.



Entre as mulheres, Dulce Félix obteve a sua segunda vitória consecutiva e foi acompanha no pódio por Silvana Dias e Raquel Trabuco, segunda e terceira, respetivamente.



“A prova correu bem. Venho de uma recuperação de uma lesão, mas o objetivo era tentar correr a um bom ritmo para ver como me estou a sentir. Mas estou feliz por vencer novamente", afirmou a campeã europeia dos 10.000 metros, que abdicou recentemente dos Nacionais de corta-mato e vai falhar a maratona de Londres (23 de abril).