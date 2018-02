Samuel Remédios bate recorde nacional do heptatlo nos Nacionais em pista coberta

Lusa 11 Fev, 2018, 20:10 | Atletismo

Em Pombal, Remédios, de 25 anos, somou 5.980 pontos, mais 50 do que o seu antecessor, ao vencer seis das sete provas nos dois dias de competição e obteve 5.980 pontos, ficando próximo da melhor marca mundial do ano.



"Estou feliz por acabar de bater o recorde nacional, mas não acabei da melhor maneira porque na última prova (1.000 metros) quebrei bastante e se tivesse feito um tempo de 2.48 minutos tinha dado uma marca no 'ranking' mundial, mas isso não aconteceu", disse aos jornalistas.



Samuel Remédios vai agora esperar para ver se é um dos atletas convidados pela organização do Campeonato do Mundo de Birmingham.



Caso se concretize a sua participação, o atleta da Juventude Vidigalense disse que vai lutar por ser um dos finalistas do Campeonato do Mundo, "se não é trabalhar para os Campeonatos da Europa", que se realizam em agosto.



"Ser líder do 'ranking' mundial podia ter sido hoje um sonho tornado realidade, mas tenho de ficar contente por ter batido recorde o nacional e três ou quatro recordes pessoais neste fim de semana", disse o atleta.



Apesar do resultado, o treinador Mário Aníbal considera que Samuel Remédios "perdeu uma oportunidade de fazer uma marca na casa dos 6.100 pontos, que às vezes não se podem perder".



"Estou sempre à espera que haja aquele momento de superação na última prova. Dei-lhe a indicação que tinha de fazer 2.48 minutos fazia 6.076 pontos e era o líder mundial", disse o técnico.



"Acredito e sei que ele tentou fazer 2.48 e não conseguiu. Ter batido o recorde nacional, pessoal e uma marca próximo dos 6.000 pontos deixa-me satisfeito, mas não estou totalmente porque sei que ele podia ter sido melhor", acrescentou.