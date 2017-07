Santo Tirso presta homenagem à atleta Sara Moreira

Lusa 03 Jul, 2017, 18:01 | Atletismo

A infraestrutura, que anteriormente tinha a designação de Parque Urbano da Rabada, passará, a partir de hoje, a ser conhecido como Parque Urbano Sara Moreira.



"Pensámos em mais uma forma para reconhecer o trabalho da Sara Moreira como atleta de alta competição com projeção internacional, e surgiu esta a hipótese de mudar o nome do parque para, mais uma vez, mostrarmos o nosso orgulho por ter no concelho uma atleta com este currículo", disse o autarca de Santo Tirso, Joaquim Couto.



O presidente de Câmara local lembrou que a ideia de atribuir o nome de Sara Moreira ao parque já tinha surgido "no contexto da homenagem pensada quando a Sara ganhou a meia-maratona [no campeonato da Europa de 2016]", vincando, também, a ligação da atleta ao parque.



"A Sara já trabalhava aqui, tinha uma relação afetiva forte com o parque e pareceu-me justo atribuir-lhe o nome, como uma forma peculiar de a homenagear", vincou Joaquim Couto, que confessou a vontade da autarquia em construir uma pista de atletismo no concelho.



Essa ligação afetiva de Sara Moreira ao equipamento de lazer e também de prática desportiva foi também destacada pela atleta, que se mostrou orgulhosa com esta homenagem.



"É especial, porque comecei também aqui a correr, e apesar de nunca ter sido um objetivo ter um parque com o meu nome, é muito bom ver o meu trabalho reconhecido desta forma. Será ainda mais especial, a partir de agora, treinar neste espaço", vincou a atleta.



Sara Moreira confessou que, de todas as homenagens que já recebeu ao longo da carreira, esta "é especial", pelo seu caráter duradouro.



"É uma coisas que vai ficar para sempre, e mesmo quando eu deixar de competir, as pessoas vão ver o nome deste parque e poderão recordar a minha carreira", desabafou.



No âmbito desportivo, Sara Moreira afirmou que está a preparar o seu próximo desafio, na participação no Campeonato do Mundo de atletismo, em Londres, já no próximo mês de agosto.



"Estou a preparar-me para a prova dos 10 mil metros, e ainda cedo para falar de objetivos, mas gostaria de ficar entre os oito primeiros lugares. Tudo vai depender como corre preparação", antecipou a atleta, apontando "as corredoras africanas como as principais adversárias".



Sara Moreira explicou, ainda, a opção de apostar, nestes campeonatos do mundo, na categoria dos 10 mil metros em detrimento da maratona.



"A lesão que tive nos Jogo Olímpicos de 2016 condicionou-me, porque só consegui recuperar em fevereiro deste ano, e já não tinha tempo para preparar uma maratona", esclareceu.