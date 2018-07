Sara Moreira muda de treinador a um mês dos Europeus de Berlim

Lusa Comentários 05 Jul, 2018, 16:20 | Atletismo

“Nos últimos 11 anos, eu e o Pedro Ribeiro vivemos momentos de enorme felicidade, conquistámos medalhas, ultrapassámos lesões, adquirimos diversas experiências e crescemos juntos. Chegou o momento de, profissionalmente, dar um novo rumo à minha carreira e passar a ser orientada por outro treinador”, escreveu a atual campeã europeia de meia maratona na sua página oficial no Facebook.



Por considerar que a decisão, ponderada por ambos, é a melhor para a carreira, Sara Moreira agradece ao ex-treinador: “Ao Pedro quero agradecer profundamente por todo o trabalho que fez em prol da minha evolução desportiva, pela entrega, ajuda e profissionalismo ao longo desta nossa carreira, que, estou certa, ficará bem vincada na história do desporto português”.



Além do título europeu na meia maratona, em 2016, a atleta conquistou, entre outras coisas, a medalha de prata nos 5.000 metros nos Europeus ao ar livre de 2010, assim como o título europeu e a prata nos 3.000 em pista coberta em 2013 e 2009, respetivamente.



Sara Moreira tem mínimos nos 5.000 e 10.000 metros para os campeonatos da Europa de 2018, que vão ser disputados em Berlim, entre 06 e 12 de agosto.



Carlos Monteiro foi atleta de Sporting e Benfica e obteve resultados relevantes no meio-fundo. Atualmente é professor e treinador do Maia, no qual orienta algumas atletas que, nos últimos anos, se têm distinguido no panorama português da formação, com vários títulos nacionais.