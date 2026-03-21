Simon Ehammer bate recorde mundial do heptatlo
O suíço Simon Ehammer bateu o recorde do mundo do heptatlo, melhorando a marca para 6.670 pontos, para arrebatar, em Torun, na Polónia, o seu segundo título em Mundiais de atletismo em pista curta.
Ehammer, de 26 anos, confirmou o triunfo com o quarto lugar nos 1.000 metros, a última das sete provas, somando mais 25 pontos do que o anterior máximo mundial que pertencia ao norte-americano Ashton Eaton (6.645), campeão olímpico do decatlo em Londres2012 e no Rio2016.
O suíço, de 26 anos, reconquistou o título que tinha vencido em Glasgow2024, depois da prata em Belgrado2022, ficando a um de Eaton, tricampeão em 2012, 2014 e 2016.
O ouro, e o primeiro recorde do mundo da 21.ª edição dos Mundiais Torun2026, foi sendo cimentado no concurso com a melhor marca de sempre dos 60 metros barreiras no heptatlo (7,52 segundos), e os dois recordes pessoais, nos 60 metros (6,69 segundos) e nos 1.000 metros (02.41,04 minutos), além do triunfo (8,15) no salto em comprimento, especialidade em que conquistou o bronze nos Mundiais ao ar livre Oregon2022.
O pódio da competição das provas combinadas masculinas ficou completo com os norte-americanos Heath Baldwin e Kyle Garland, com 6.337 e 6.245 pontos, nas segunda e terceira posições, respetivamente.
O suíço, de 26 anos, reconquistou o título que tinha vencido em Glasgow2024, depois da prata em Belgrado2022, ficando a um de Eaton, tricampeão em 2012, 2014 e 2016.
O ouro, e o primeiro recorde do mundo da 21.ª edição dos Mundiais Torun2026, foi sendo cimentado no concurso com a melhor marca de sempre dos 60 metros barreiras no heptatlo (7,52 segundos), e os dois recordes pessoais, nos 60 metros (6,69 segundos) e nos 1.000 metros (02.41,04 minutos), além do triunfo (8,15) no salto em comprimento, especialidade em que conquistou o bronze nos Mundiais ao ar livre Oregon2022.
O pódio da competição das provas combinadas masculinas ficou completo com os norte-americanos Heath Baldwin e Kyle Garland, com 6.337 e 6.245 pontos, nas segunda e terceira posições, respetivamente.
(Com Lusa)