Sporting dominou Nacionais sub-20 de atletismo. Pedro Afonso foi o destaque individual

No Complexo Municipal Carla Sacramento, no Seixal, as 'leoas' chegaram aos 211 pontos, contra 99,5 do Benfica e 77 do Juventude Vidigalense, ou seja os mesmos três clubes no pódio das três últimas edições, mas em posições diferentes.



Em masculinos, o Sporting obteve 207 pontos, chegando o Juventude Vidigalense aos 170,5 e o Benfica aos 134 pontos, o mesmo pódio das três últimas edições.



Individualmente, o destaque destes campeonatos vai para Pedro Afonso, do Benfica, que melhorou dos recordes do escalão - sábado, o dos 400 metros, e hoje o dos 200 metros.



Na sessão de hoje, correu os 200 metros em 20,66 segundos, batendo por dois centésimos a marca alcançada em Manheim, Alemanha, em 29 de junho.



Na véspera, nos 400 metros, tinha já conseguido o recorde nacional na distância com 45,78 segundos. A anterior melhor marca já lhe pertencia desde segunda-feira, quando, solitariamente, em Beja correu em 45,90, ultrapassando assim João Coelho (47,37 segundos), que chegara ao recorde em 2018.



Os tempos conquistados por Pedro Afonso em ambas as distâncias, valem-lhe também as melhores marcas europeias do ano, ele que se prepara para entrar nos Europeus sub-20 que se disputam em Tampere, na Finlândia de 07 a 10 de agosto.



"Para os Europeus o plano é ir aos 200 metros, agora com a responsabilidade de ter a melhor marca da Europa, é uma nova sensação, nem sei explicar. Estou muito contente por estar a este nível nesta altura do ano", disse Pedro Afonso após o recorde,em declarações à Federação Portuguesa de Atletismo.



"Não estava à espera de bater o recorde nos 400 metros, fui descontraído e deixei as pernas andarem… quando me disseram que era recorde nacional, fiquei surpreendido. Não era, sequer, para fazer os 400, era apenas para ir os 200, mas fui e pronto foi recorde, fiquei muito feliz", disse ainda.



O Sporting dominou coletivamente esta época no atletismo em todos os escalões, ao juntar hoje a 'dobradinha' nos su-20 às conquistadas em sub-18, sub-23 e seniores, tanto em masculinos como em femininos, numa tendência que pretende estender aos Campeonatos de Portugal (absolutos), no próximo fim de semana, em Braga.