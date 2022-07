Tóquio vai receber os Mundiais de atletismo de 2025

”, elogiou Sebastian Coe, presidente da World Athletics.Nairobi, Silésia e Singapura foram os candidatos derrotados a receber a competição, não conseguindo a mesma avaliação no conjunto de quatro itens:Os amantes do atletismo que não puderam assistir aos Jogos Olímpicos, devido à pandemia da covid-19, que adiou a competição um ano, para 2021, sem adeptos nas bancadas, terão assim a oportunidade de ver, sem restrições, os melhores do planeta em ação.Os Mundiais de 2023 vão decorrer em Budapeste.Além da atribuição do eventos de 2025 à federação nipónica, que celebra o seu centenário, ficou ainda decidido que os Mundiais de cross country de 2024 vão realizar-se em Pula, na Croácia, enquanto os de 2026 decorrerão em Tallahassee, no estado norte-americano da Florida.