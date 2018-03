Três portuguesas entram em ação em Birmingham

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Mar, 2018, 08:03 / atualizado em 02 Mar, 2018, 08:03 | Atletismo

As atletas em pista são Lecabela Quaresma no pentatlo, Cátia Azevedo, nos 400 metros, e Loréne Bazolo, nos 60 metros - esta última ainda a pensar no velho recorde nacional de Lucrécia Jardim.

Bazolo quer bater recorde de Lucrécia



Bazolo, uma atleta nascida no Congo e naturalizada portuguesa, já correu esta época em 7,27 segundos, o que é o seu melhor e a deixa a somente dois centésimos do máximo de Lucrécia, que já tem 20 anos.



Começa a prova às 10h35, nas eliminatórias, que assume querer passar para ir às semi-finais, às 18h50.



"A concorrência está forte, mas eu estou focada no objetivo que quero atingir. É um campeonato do mundo, as atletas são fortes e eu também trabalhei e por isso estou aqui para lutar pelo meu objetivo", disse aos jornalistas, na antevisão da competição.



Na sua série, corre na pista um e é a quinta mais rápida - Passam às semi-finais as três mais rápidas de cada série e os restantes seis melhores tempos.

Cátia com missão espinhosa

Ainda durante a manhã, pelas 12h10, Cátia Azevedo estreia-se em Mundiais de pista coberta, graças ao surpreendente mínimo de 53,13, seu recorde pessoal.



É a quinta mais rápida da sua série (passam duas diretamente e depois seis por tempos, no conjunto) e mesmo que faça melhor que o seu máximo a qualificação é improvável.

Lecabela na expetativa

Ao longo do dia, vão estar no pavilhão as 12 atletas envolvidas no pentatlo e Lecabela Quaresma é uma delas.



A sequência das provas, entre as 10h18 e as 20h17, é: 60 metros barreiras, altura, peso, comprimento e 800 metros.



Segunda melhor portuguesa de sempre, atrás da antiga campeã Naide Gomes, tem como recorde pessoal 4.473 pontos, no ano passado. Esta época tem estado um pouco menos bem, mas ainda assim acabou por receber um convite da IAAF para completar o grupo de 12 participantes.



Na ausência da atual campeã olímpica e mundial do heptatlo, a belga Nafissatou Thiam, os britânicos anseiam por um triunfo de Katarina Johnson-Thompson, que ainda não fez pentatlo em 2018 mas tem excelentes testes nas provas individuais.



A canadiana Briana Theise Eaton não defende o título (retirou-se) e em ação estarão a norte-americana Erica Bougard, líder do ano, e a austríaca Ivona Dadic, segunda melhor.



No programa do dia há mais três finais, o comprimento masculino e o peso e 60 metros femininos.