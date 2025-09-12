Velocista Erriyon Knighton suspenso por quatro anos devido a doping

"O TAS acolheu parcialmente dois recursos da World Athletics (WA) e da Agência Mundial Antidopagem (AMA) contra Erriyon Knighton, após uma violação das regras antidoping. O atleta está banido por quatro anos, a partir de hoje", informou o tribunal, em comunicado.



Medalha de prata nos Mundiais Budapeste2023 e de bronze em Eugene2022, o velocista, de 21 anos, realizou um controlo fora do período competitivo, em março de 2024, e testou positivo para epitrembolona, um esteroide anabolizante proibido pela AMA, tendo enfrentado uma suspensão provisória, de 12 de abril a 19 de junho daquele ano.



Esse período foi deduzido da sanção agora decretada pelo TAS, que invalidou a decisão tomada no verão passado por um tribunal arbitral norte-americano, em que Erriyon Knighton alegou ter sido contaminado de forma involuntária pelo consumo de carne bovina.



A WA e a AMA recorreram para o TAS e solicitaram uma sanção de quatro anos para o recordista mundial dos 200 metros em sub-18 e sub-20, que ainda competiu nos Jogos Olímpicos Paris2024, terminando a final do duplo hectómetro no quarto lugar, atrás do botsuanês Letsile Tebogo e dos compatriotas Kenneth Bednarek e Noah Lyles.



Depois de uma ausência em 23 e 24 de junho deste ano, em Lausana, na Suíça, o painel de árbitros do TAS determinou que "não há provas que sustentem a conclusão de que o rabo de boi importado para os Estados Unidos provavelmente continha resíduos de epitrembolona no nível necessário para ter causado um resultado analítico adverso".



Desclassificado retroativamente dos seus resultados entre 26 de março e 12 de abril de 2024, Erriyon Knighton vai estar ausente dos Mundiais Tóquio2025, que começam no sábado, na capital do Japão, após se ter tornado em 2022, então com 18 anos, no mais jovem medalhado das provas individuais de velocidade na história daqueles campeonatos.

