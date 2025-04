Benfica defronta Guimarães nos `quartos` dos play-offs da Liga de basquetebol

Partindo para a 22.ª e última jornada com o primeiro lugar assegurado, o conjunto da Luz ganhou na receção aos vimaranenses (91-81) e acabou a fase inaugural com 43 pontos.



Nos quartos de final, disputados à melhor de três embates a partir de 10 e 11 de maio, o Benfica vai reencontrar o Vitória de Guimarães, oitavo classificado, com 31 pontos, a um do Imortal, sétimo, que venceu em casa o Póvoa (85-81) e vai ter pela frente o FC Porto.



Os ‘dragões’ foram segundos, com 41 pontos, após fecharem a fase inicial com um êxito caseiro perante o Galitos (87-82), que acabou em sexto, com 32, e defrontará o Sporting.



O clube de Alvalade ganhou fora à Oliveirense (86-75) e garantiu a terceira posição, com 37 pontos, contra 35 da equipa de Oliveira de Azeméis, que se manteve em quarto e foi alcançada pela Ovarense, quinta classificada e sua oponente nos ‘quartos’ dos play-offs.



A formação de Ovar venceu pela margem mínima na visita ao ‘vizinho’ Esgueira (85-84), resultado que arredou os aveirenses da próxima fase, na qual não estará igualmente o Queluz, que perdeu fora com o Galomar (106-78), mas garantiu a permanência na elite.



Se os madeirenses tinham entrado para a última ronda já despromovidos, os sintrenses lutaram com o Póvoa pela fuga à outra vaga de descida e ambos não passaram dos 27 pontos, após terem perdido os seus encontros, com os nortenhos a ‘caírem’ no escalão secundário devido à desvantagem no confronto direto, o primeiro critério de desempate.



O emparelhamento dos play-offs ditará um clássico entre FC Porto e Sporting nas meias-finais, caso ‘dragões’ e ‘leões’ superem os ‘quartos’, enquanto o Benfica, recordista de títulos de campeão nacional (30), só pode encontrar um dos rivais numa hipotética final.