Benfica e FC Porto defrontam-se na Taça de Portugal de basquetebol

Os ‘encarnados’, que na presente temporada já conquistaram a Supertaça e a Taça Hugo dos Santos, são os recordistas de vitórias na competição, com 22 troféus, enquanto os ‘dragões’ são segundos do ‘ranking’, com 13.



Nas meias-finais, o vencedor do ‘clássico’ encontrará o Terceira Basket ou o Esgueira - formação aveirense sobrevivente da Proliga (segundo escalão do basquetebol luso) -, que também se defrontam no segundo dia da competição.



Antes, em 15 de março, o CAB Madeira, a outra equipa, além de Benfica e FC Porto, que já arrebatou a prova (2010/2011), defronta o Illiabum, enquanto o Eléctrico de Ponte de Sôr mede forças com o Galitos do Barreiro.



As meias-finais realizam-se em 17 de março, um sábado, e a final está marcada para o dia seguinte.