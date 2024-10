Benfica perde na Taça Europa feminina de basquetebol

O GEAS Basket liderou amplamente desde o início, com 33-15 no primeiro quarto e 49-33 ao intervalo - o único parcial liderado pelas 'encarnadas' foi o segundo, com 18-16.Com 71-45 no terceiro quarto, o jogo terminou com 92-58, ou seja uma diferença de 34 pontos no marcador.Entre as encarnadas destacou-se Raphaella Monteiro com 11 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências.O Benfica volta a jogar em 30 de outubro, na deslocação a Namur, a única formação que derrotou, na primeira jornada, por 77-52.