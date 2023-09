Benfica preparado para "ser capaz de competir" na `Champions` de basquetebol

Momentos após o conjunto ‘encarnado’ ter aterrado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, num voo proveniente de Istambul, Turquia, que aterrou cerca das 15:30 horas, o poste Terrell Carter foi um dos rostos da satisfação da equipa de basquetebol dos encarnados.



“Penso que mostrámos que somos capazes de competir em todo o tipo de competições na Europa. Penso que é muito importante que o basquetebol português a cada ano está a ficar cada vez melhor, com novos jogadores e de alto nível a entrar na Liga”, expressou o norte-americano, preparado para disputar a próxima fase da ‘Champions’ de basquetebol.



O Benfica alcançou, pelo segundo ano consecutivo, a presença na fase de grupos Liga dos Campeões de basquetebol com um triunfo no Grupo 1 do 'caminho dos Campeões' da fase prévia da competição, finalizado esta sexta-feira com uma vitória sobre o Norrkoping Dolphins, campeão da Suécia.



O triunfo sobre o adversário sueco permitiu ao Benfica celebrar o apuramento como corolário de uma fase preliminar disputada em Antália, na Turquia, onde antes obteve vitórias sobre o TSU Tbilissi, campeão da Geórgia (122-62) e o AEK Larnaca, campeão do Chipre (87-59).



Há apenas um ano, os ‘encarnados’ haviam-se tornado no primeiro clube português a chegar a essa fase da prova e na presente edição o clube lisboeta irá integrar o Grupo G da fase regular, juntamente com Galatasaray, da Turquia, o Hapoel Jerusalém, de Israel, e o PAOK, da Grécia.



O extremo João Gomes, que na véspera havia sido o ‘MVP’ dos 'encarnados' no jogo decisivo, com 20 pontos, manifestou toda a confiança de que a equipa se possa impor no agrupamento e continuar a fazer história para o basquetebol português.



“É um grupo complicado, mas vamos continuar a fazer o trabalho que temos feito, sempre fiéis à nossa forma de jogar e acredito que com o nosso jogo como está, com o basquetebol muito moderno que temos, teremos grandes chances de passar este grupo", definiu, convicto.



Alcançada a qualificação europeia, o treinador Norberto Alves apontou baterias ao início de competição no campeonato nacional, no qual o Benfica irá defrontar o Vitória de Guimarães na próxima quarta-feira, mas também projetou uma participação ambiciosa na fase de grupos da Liga dos Campeões, ainda que alertando para o poderio dos adversários que as águias terão pela frente.



“Na quarta-feira iniciamos a temporada [no campeonato], com o Vitória de Guimarães acho que vai ser importante começar aqui e depois [na Liga dos Campeões] será jogo a jogo, sabendo nós que essas equipas... quem acompanha o basquetebol internacional percebe o nível a que andam e o que investem no basquetebol”, frisou o técnico.



Também o base Diogo Gameiro identificou ser necessário evitar euforias e garantir toda a concentração na abertura do campeonato nacional.



“No Benfica, uma coisa a que estamos habituados é que não podemos ficar agarrados às conquistas. Esta conquista do apuramento para a ‘Champions’ já foi, a Supertaça já aconteceu há mais tempo e vamos começar o campeonato com o Vitória de Guimarães, vai ser o nosso principal foco,” assegurou o basquetebolista de 28 anos.