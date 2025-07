Benfica tem adversárias na Eurocup

As encarnadas vão ainda defrontar mais uma equipa, que vai sair da pré-eliminatória entre as checas do SBS Ostrava e as suíças do BBC Troistorrents-Chablais, que se vão defrontar em 18 e 25 de setembro.



O Benfica participou nas últimas quatro edições da Eurocup e caiu na fase de grupos nas três últimas temporadas, sendo que, na estreia, em 2022/23, não passou da qualificação.



A primeira jornada está marcada para 9 de outubro, com as "águias" a receberem o SBS Ostrava ou o BBC Troistorrents-Chablais.



Os dois primeiros classificados de cada grupo e os quatro melhores terceiros apuram-se para os 16 avos de final, juntamente com quatro equipas despromovidas da Liga Europeia.