Benfica vence FC Porto e adianta-se na luta pelo título de campeão de basquetebol

A jogar em casa, os `encarnados`, tricampeões nacionais e que ao intervalo já venciam por 49-48, conseguiram o triunfo num jogo marcado pelo equilíbrio constante ao longo da partida.

O segundo jogo da final está agendado para terça-feira, pelas 14:00, de novo no pavilhão da Luz, com a terceira partida a decorrer na sexta-feira, no Porto.

Os jogos quatro, também no Dragão Arena, e cinco, em Lisboa, podem não ser necessários, uma vez que a equipa que vencer três partidas vai conquistar o título, com o recordista Benfica à procura do 31.º cetro, enquanto o FC Porto pretende chegar ao 13.º.