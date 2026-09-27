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Benfica vence GDESSA e conquista Supertaça feminina de basquetebol
O Benfica, campeão e detentor da Taça de Portugal, conquistou pela quarta vez a Supertaça feminina de basquetebol, ao vencer o GDESSA por 73-31, em Almada.
As `encarnadas`, que na época passada foram derrotadas na competição pela Quinta dos Lombos, chegaram ao intervalo da partida, disputada no Complexo Municipal de Desportos de Almada, a vencer por 39-17.
O palmarés da competição é liderado pelo CAB Madeira, com sete troféus, seguido do Estrelas da Avenida, segundo com cinco, e de Benfica e Algés, com quatro cada.
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