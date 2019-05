Bucks vencem Raptors na final da Conferência Este na NBA

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Mai, 2019, 11:40 / atualizado em 16 Mai, 2019, 11:40 | Basquetebol

A equipa de Milwaukee, a melhor da fase regular da competição, terminou o primeiro período com uma desvantagem de 11 pontos (34-23) e chegou ao intervalo a perder por 59-51, mas conseguiu dar a volta no último parcial, que venceu pelo resultado categórico de 32-17.



Para a recuperação dos Bucks contribuiu decisivamente o poste Brook Lopez, que concretizou 13 dos seus 29 pontos no quarto período, cotando-se como o melhor marcador da equipa anfitriã, à frente do grego Giannis Antetokounmpo, a principal referência do conjunto de Milwaukee, que anotou 24 e capturou 14 ressaltos.



Os Bucks, que não chegavam a uma final de conferência desde 2001 e voltam a receber os Raptors na sexta-feira, tiveram muita dificuldade para parar as estrelas da equipa de Toronto Kawhi Leonard e Kyle Lowry, os dois melhores marcadores do encontro, com 31 e 30 pontos, respetivamente.



O vencedor do confronto entre os Bucks e os Raptors vai defrontar na final da NBA a equipa que se impuser na final da Conferência Oeste, liderada pelos bicampeões Golden State Warriors, que venceram na terça-feira o encontro de abertura frente aos Portland Trail Blazers, por 116-94.