Cavaliers seguem nos play-offs da NBA

Num jogo sem história, os "Cavs" já venciam após o primeiro quarto por 26 pontos (43-17) e fecharam a primeira parte com uma vantagem de 39 (72-33), a dois do recorde da NBA, os 41 (72-31) que tinham aplicado aos Boston Celtics em 2017.



O "passeio" continuou na segunda parte, para um triunfo por 55 pontos e um 4-0 fechado com 122 de diferença, a maior de sempre numa série de play-offs, superante os 121 de 2009 entre Denver Nuggets e New Orleans Pelicans.



Donovan Mitchell, com 22 pontos, e os suplentes De’Andre Hunter, com 19, e Ty Jerome, com 18, lideraram os "Cavs", desfalcados de Darius Garland. O sérvio Nikola Jovic foi o melhor dos locais, com 24.



Nas meias-finais da Conferência Este, os Cleveland Cavaliers vão defrontar os Indiana Pacers ou os Milwaukee Bucks, sendo que, para já, os Pacers lideram por 3-1.