Covid-19. Diogo Brito deixa NBA para regressar à Europa

”, reconheceu o base à agência Lusa.Diogo Brito, de 22 anos, nasceu na Póvoa de Varzim e alimentou o gosto pelo basquetebol por influência do avô e do irmão, tendo saído de Portugal em 2015 com o intuito de terminar o ensino secundário nos Estados Unidos, um “sítio ideal” para juntar o “crescimento pessoal” à oportunidade de “poder jogar contra os melhores”.“Conhecer uma cultura nova e um país completamente diferente intrigou-me bastante. O choque foi grande, especialmente no primeiro ano em Utah. Não joguei tanto tempo e foi um ano muito difícil, mas tomei-o como aprendizagem e saio com o sentimento de dever cumprido. A minha carreira aqui foi bem-sucedida e não me arrependo de nada”, frisou.





EXperiência muito positiva







O internacional sub-20 começou a jogar no Desportivo da Póvoa e transitou para o projeto Dragon Force na época 2013/14, antes de viajar para o outro lado do Oceano Atlântico, onde se preparou durante um ano para enfrentar as exigências do basquetebol norte-americano, deixando-se convencer pelo projeto da universidade de Utah State.”, avaliou.Apesar do desfecho súbito devido à pandemia de covid-19, Diogo Brito terminou o sonho americano com a revalidação do título da conferência Mountain West em 7 de março, semana e meia após a despedida caseira na vitória sobre os San Jose State Spartans (94-56), emoldurada pela “homenagem inesquecível” de quase 11.000 adeptos.