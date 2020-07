Covid-19. Jazz batem Pelicans na retoma da NBA

O francês Rudy Gobert, que esteve na origem da suspensão da competição em 11 de março, ao ser o primeiro a dar positivo a covid-19, foi, curiosamente, o jogador que decidiu o jogo, com dois lances livres a 6,9 segundos do fim.O poste dos Jazz, que somam 42 vitórias e 23 derrotas, fechou o encontro com 14 pontos e 12 ressaltos.A formação de Utah foi liderada, em termos pontuais, pelo suplente Jordan Clarkson, com 23 pontos, secundado por Donovan Mitchell e Mike Conley, ambos com 20.Nos Pelicans, que deram um passo atrás na corrida aos "play-offs", Brandon Ingram foi o jogador em destaque, com 23 pontos e oito ressaltos, mas falhou, em cima da buzina, o triplo que daria o triunfo à sua equipa.O suplente JJ Redick, com 21 pontos, e Jrue Holiday, com 20, também estiveram em bom plano nos derrotados, enquanto Zion Williams marcou 13, em apenas 15 minutos.A formação de Nova Orleães caiu para o 11.º lugar da Conferência Oeste, com 28 vitórias e 37 derrotas.

As 22 equipas presentes em Orlando disputam, cada qual, oito jogos até ao fim da fase regular, que apura os oito primeiros de cada conferência para os "play-offs", que se vão disputar no formato habitual, mas em campo neutro e sem público.