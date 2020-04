Covid-19. Jogadores da NBA perdem 25 por cento do salário

Este acordo prevalece "no caso do cancelamento definitivo da temporada regular de 2019-2020 ou dos ‘play-offs’ devido à pandemia do covid-19", disse a NBA em comunicado.”, acrescentou o organismo.A NBA especifica que esta concordância prevalece se a cláusula de "força maior" do acordo coletivo, que pode ser invocada no contexto de uma pandemia, for ativada com o cancelamento de partidas regulares da temporada.O patrão da NBA, Adam Silver, disse que não tomaria uma decisão até maio.De acordo com vários meios de comunicação, a NBA, cuja temporada foi interrompida em 11 de março, espera que a competição possa ser retomada em julho.

Vários cenários estão a ser estudados, incluindo o de jogar à porta fechada e o de juntar todas as equipas numa cidade para disputar os "play-offs".