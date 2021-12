Covid-19. Neemias Queta deve falhar próximos jogos

O poste português é o sétimo jogador da equipa de Sacramento a entrar no protocolo e vai falhar o jogo desta quarta-feira frente aos LA Clippers, segundo divulga a ESPN.



Para regressar à equipa, o jogador admitido ao protocolo anti-covid-19 da NBA deve aguardar no mínimo 10 dias ou apresentar dois testes negativos com intervalo mínimo de 24 horas.



Neemias Queta tinha-se estreado na sexta-feira, tornando-se o primeiro português a jogar na NBA, no desaire caseiro com os Memphis Grizzlies por 105-124, então disputando 7.44 minutos.



O jogador luso, de 22 anos, somou cinco ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento, tendo ainda falhado os quatro lançamentos de campo tentados, incluindo três "tapinhas".



Na segunda-feira, Queta cumpriu o segundo encontro na NBA, mas só alinhou nos últimos 1.45 minutos no desaire frente aos Golden State Warriors (113-98).