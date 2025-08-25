Eurobasket: Portugal, com Neemias, ambiciona ultrapassar fase de grupos

No Grupo A, sediado em Riga, Portugal vai defrontar a Sérvia, de Nikola Jokic e Bogdan Bogdanovic, a Turquia, de Alperen Sengün e Shane Larkin, a anfitriã Letónia, de Kristaps Porzingis, a República Checa, de Vit Krejci, e a Estónia, precisando de ficar num dos quatro primeiros lugares para conseguir o objetivo.



Entre este sexteto, a formação das 'quinas' é, no entanto, a que está pior classificada no ranking FIBA (56.º lugar) e também a seleção com menos presenças (quarta) e pior classificação histórica (nono lugar, em 2007) em Europeus, sendo claramente uma 'outsider'.



Um triunfo a abrir, na quarta-feira, face a seleção checa (19.ª do ranking), desfalcada de Tomas Satoransky e Jan Vesely, pode ser determinante, pois, teoricamente, deixaria a equipa a apenas mais uma vitória do apuramento para os oitavos de final, com quatro jogos por disputar.



Depois, Portugal joga com sérvios (segundo lugar no ranking FIBA), na sexta-feira, turcos (27.º), no sábado, e letões (nono), em 01 de setembro, três seleções do 'top 10' de candidatos ao cetro, ao contrário dos estónios (43.º), últimos adversários lusos, em 03 de setembro, num embate que pode decidir tudo.



Comandada por Mário Gomes, no cargo há mais de oito anos, desde 2017, a formação das 'quinas', que deu bons indicação nos jogos de preparação, batendo nomeadamente a campeã em título Espanha, tem com principal argumento a presença marcante de Neemias Queta, poste dos Boston Celtics, campeões da NBA em 2023/24.



Nos seis jogos na seleção principal, dois na pré-qualificação e quatro já na preparação para o Eurobasket2025, o 'gigante' de 2,13 metros conseguiu médias de 15,0 pontos e 8,3 ressaltos, em apenas 18,9 minutos, sendo que, com ele em campo, a equipa lusa somou mais 99 pontos do que os adversários (16,5 de média).



Com Neemias, Portugal venceu cinco de seis jogos, com Roménia, Chipre, Espanha, Islândia e Suécia, perdendo só com a Espanha B, numa jogo em que, curiosamente, o poste saiu lesionado, a 2.12 minutos do final, numa altura em que a equipa lusa liderava.



Como já explicou Mário Gomes, a presença do poste dos Celtics "trás mais motivação à equipa, que acredita mais nela própria e sente uma maior segurança" por ter Neemias, que não está sozinho.



O extremo naturalizado Travante Williams é um excelente defensor e também determinante no ataque, enquanto o menos mediático poste Miguel Queiroz, o capitão, o líder, também é sempre muito importante dos dois lados do campo.



Também forte na defesa e no ataque, o extremo Diogo Brito é outra das grandes armas lusas, sendo sempre dos jogadores com mais minutos, enquanto o base Rafael Lisboa, um dos melhores atiradores da equipa, pode completar o cinco.



Mais '1' do que o filho do lendário Carlos Lisboa, Diogo Ventura é outra forte possibilidade para fazer parte do 'cinco', que Mário Gomes pode ir mudando ao longo da prova.



Além dos prováveis titulares, todos os outros jogadores já mostraram que qualquer dia pode ser o seu dia, nomeadamente os bases Francisco Amarante e Diogo Gameiro, os extremos Vladyslav Voytso e Nuno Sá e os postes Cândido Sá e Daniel Relvão, num conjunto em que, de facto, todos contam.



E a equipa ainda poderia ser mais forte, pois o jovem Rúben Prey (20 anos) foi vetado pela sua universidade norte-americana, e André Cruz e Gonçalo Delgado ficaram fora da corrida aos 12 eleitos por lesão, tal como Anthony da Silva.



A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se em Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia), entre 27 de agosto e 14 de setembro.