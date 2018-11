FC Porto lança críticas a arbitragens no andebol, basquetebol e hóquei em patins

Lusa Comentários 05 Nov, 2018, 20:33 / atualizado em 05 Nov, 2018, 20:33 | Basquetebol

"O FC Porto lamenta que as principais competições desportivas nacionais nas modalidades de andebol, basquetebol e hóquei estejam a ser condicionadas por arbitragens de má qualidade e, em alguns casos, por arbitragens em cujos critérios apenas conseguimos vislumbrar a intenção de prejudicar as nossas equipas", refere a direção do clube `azul e branco`.

As críticas surgem na sequência da derrota por 4-3 em hóquei, na visita ao rival Benfica, um `clássico` decidido no último segundo após a exibição de vários cartões azuis e mais de 10 faltas para cada lado.

O resultado deixou o FC Porto no terceiro lugar do campeonato, atrás dos líderes Benfica e Sporting, e a arbitragem motivou muitas críticas do técnico espanhol Guillem Cabestany, que se referiu ao jogo como "uma vergonha" e "um escândalo".

Já no basquetebol, os `dragões` averbaram nova derrota também na Luz, com o Benfica a vencer por 93-88, sendo a terceira nos últimos cinco jogos: segue no oitavo lugar, a três pontos da liderança, partilhada pelas `águias` e pela Oliveirense.

No andebol, os `encarnados` também lideram, com 25 pontos, mais três que os portistas e o Sporting, ainda que `leões` e `dragões` tenham um jogo a menos.

Segundo o comunicado da direção do FC Porto, o clube tem investido "um esforço muito grande" em treinadores e jogadores nas três modalidades.

Assim, alertam "as três federações para este fenómeno de desvalorização global das competições nacionais por quebra de qualidade das arbitragens, infelizmente sem efeitos práticos", lembrando as duas derrotas no último fim de semana.

A terminar, o emblema portuense pede aos órgãos federativos que tomem a responsabilidade "de tomar todas as medidas para que arbitragens como as que têm acontecido reiteradamente não voltem a suceder", ameaçando com "medidas drásticas", que consideram serem "as únicas que permitirão ao FC Porto não estar envolvido em competições cuja verdade desportiva não está salvaguardada".

Nas principais modalidades de pavilhão, o andebol, o basquetebol e o hóquei em patins são as únicas em que os `dragões` estão presentes ao mais alto nível, já que não têm equipas seniores masculinas de futsal ou voleibol.