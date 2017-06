Golden State Warriors campeões da NBA

Lusa 13 Jun, 2017, 09:45 / atualizado em 13 Jun, 2017, 09:59 | Basquetebol

Durant, que no defeso trocou os Oklahoma City Thunder pelos Warriors, viu validada a sua decisão com a conquista do seu primeiro 'anel', para o qual contribuiu, no jogo da decisão, com 39 pontos, com 14 em 20 nos 'tiros' de campo.



O '35' do conjunto de Steve Kerr não esteve, porém, sozinho, longe disso, pois Stephen Curry também foi determinante, com 34 pontos, 10 assistências e seis ressaltos, tal como um suplente especial, Andre Iguodala, o 'MVP' da final de 2015, que marcou 20 dos 35 pontos que vieram do banco.



Pelo trabalho defensivo, Klay Thompson (11 pontos) e Draymond Green (10 pontos, 12 ressaltos e cinco assistências), também deram contributos decisivos nos Warriors, que estiveram a última vez em desvantagem a meio do segundo período, no meio de um marcante parcial de 36-11.



Nos 'Cavs', que com o triunfo no jogo anterior ainda acreditaram em repetir a recuperação de 2016 (de 1-3 para 4-3), LeBron James terminou o embate com 41 pontos, 13 ressaltos e oito assistências, mas não conseguiu evitar perder a quinta final, em oito disputadas.



Kyrie Irving, com 26 pontos, JR Smith, com 25, incluindo sete 'triplos' marcados em oito tentados, e Tristan Thompson, com 15 pontos e oito ressaltos, também fizeram exibições positivas, em termos individuais.



Coletivamente, tudo foi mais complicado, pois, como nos jogos anteriores, os Cavaliers 'esqueceram-se' de defender, o que tornou a sua missão quase impossível, até porque não repetiram os 24 'triplos' do quarto jogo, o único que ganharam.



O jogo começou equilibrado, com várias alternâncias no comando do marcador, mas os 'Cavs', moralizados pelo triunfo no terceiro jogo (137-116), assumiram o comando do jogo e chegaram a liderar por oito pontos (12-20).



Os Warriors conseguiram aproximar-se e voltaram mesmo ao comando (31-30 e 33-32), só que os forasteiros estiveram melhor no final do primeiro período e no arranque do segundo (33-41), que abriu com dois lançamentos de LeBron James.



Os locais cometiam demasiados erros e pareciam algo 'perdidos', mas os suplentes David West e Andre Iguodala trouxeram-nos de volta e mudaram o rumo do encontro, o que, em números, de traduziu num sensacional parcial de 36-11.



O conjunto de Steve Kerr ficou a ganhar por 17 pontos (69-52), valendo JR Smith, na parte final da primeira parte, para o encontro não 'acabar' a meio (71-60).



No arranque da segunda parte, os Warriors aumentaram o avanço para 14 pontos (74-60 e 76-62), mas, pela mão de LeBron James e Irving, os Cavaliers foram-se mantendo no encontro e reduziram para quatro pontos (90-86).



O terceiro período fechou com 98-93 e, logo no início do quarto, James colocou os 'Cavs' a uma posse de bola (98-95), mas Durant respondeu em 'grande' e, até final, foi-o fazendo sempre a cada aproximação do adversário, com a ajuda de Curry.



Os Warriors conseguiram recolocar a diferença na casa das dezenas, a menos de oito minutos do final, e, depois, não mais perderam o controlo do encontro, perante uns 'Cavs' que não se cansaram de cometer inacreditáveis erros defensivos.