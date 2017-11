James Harden bate recorde de pontos da carreira

Mário Aleixo - RTP 06 Nov, 2017, 11:58 / atualizado em 06 Nov, 2017, 11:58 | Basquetebol

Além de ter anotado mais de o dobro dos pontos do segundo jogador mais eficaz, o colega de equipa Eric Gordon, que obteve 20, Harden efetuou também 13 assistências, tendo acertado no cesto em 19 das 25 tentativas realizadas.



O extremo até falhou os quatro últimos lançamentos, numa altura em que a vitória da equipa de Houston estava assegurada, e, se tivesse acertado pelo menos um deles, teria batido o recorde dos Rockets, estabelecido por Calvin Murphy na temporada 1977/1978, com 57 pontos num único jogo.



"Não", respondeu Harden aos jornalistas que lhe perguntaram se sabia qual o registo máximo de pontos da sua formação numa partida e quem o tinha obtido, acrescentando: "Mas ganhámos o jogo, não foi?".



O extremo, que tinha 53 pontos como melhor marca pessoal, acertou sete dos oito lançamentos triplos tentados, contribuindo decisivamente para um triunfo que permitiu aos Rockets manterem-se no comando da Conferência Oeste.



A Conferência Este é liderada pelos Boston Celtics, que conquistaram o oitavo triunfo consecutivo na prova, ao imporem-se por 104-88 aos Orlando Magic, terceiro classificados, graças a mais uma notável demonstração de solidez defensiva.



Os Cleveland Cavaliers continuam a desiludir, tendo perdido por 117-115 com os Atlanta Hawks, ressentindo-se da saída no terceiro período de Kevin Love, adoentado, apesar do esforço da estrela LeBron James, autor de 26 pontos e 13 assistências.