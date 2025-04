Jokic reforça estatuto de estrela da NBA

Jokic, de 30 anos, consumou o feito (de conseguir números na casa das dezenas em três categorias estatísticas distintas) ao conseguir o seu 34.º triplo-duplo da época, na vitória por 117-109 sobre os Memphis Grizzlies, na sexta-feira, sob o comando do treinador interino David Adelman, após o surpreendente despedimento de Michael Malone, na terça-feira.



O sérvio marcou 26 pontos, conseguiu 16 ressaltos e fez 13 assistências, no seu 34.º triplo-duplo da temporada, detendo médias de 29,8 pontos, 12,8 ressaltos e 10,3 assistências, suficientes para se juntar aos históricos Russell Westbrook (2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2020/21) e Oscar Robertson (1961/62).



Com este triunfo, os Nuggets, campeões em 2023, contam 49 vitórias e 32 derrotas, mantendo em aberto a possibilidade de terminar a Conferência Oeste no quarto lugar.