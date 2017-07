Kyrie Irving quer deixar Cleveland Cavaliers, diz imprensa americana

Lusa 22 Jul, 2017, 09:53 | Basquetebol

O sítio da Internet do canal de televisão ESPN foi o primeiro a revelar que Kyrie Irving, de 25 anos, quer sair dos ‘Cavs’, com os quais tem contrato até 2020, com um contrato de 18,7 milhões de dólares (cerca de 16 milhões de euros).



De acordo com a ESPN, Irving encontrou-se com o proprietário da formação de Cleveland, Dan Gilbert, e fez-lhe saber da sua intenção de ser trocado para outra equipa, no sentido de ter mais responsabilidades.



Irving terá mesmo entregado uma lista de formações nas quais pretende jogar, nomeadamente os San Antonio Spurs, os New York Knicks, os Miami Heat e os Minnesota Timberwolves, sendo que o seu destino preferido seriam os Spurs.



O agente de Irving, Jeff Wechsler, afirmou à ESPN que Irving reuniu-se com dirigentes dos Cavaliers, mas não confirmou que o encontro tenha servido para manifestar a vontade de sair.



Kyrie Irving terminou a época regular de 2016/17 com média de 25,5 pontos por encontro e foi um dos melhores elementos dos ‘Cavs’ na final dos ‘play-offs’, perdida para os Golden State Warriors (1-4), mas tem estado os últimos três anos na ‘sombra’ de LeBron James.



Caso a opção recaia nos Spurs, o extremo/poste LaMarcus Aldridge poderia servir de ‘moeda de troca’, numa altura em que o conjunto texano já terá garantido o poste espanhol Pau Gasol, de 37 anos, por mais três temporadas.