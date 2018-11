LeBron James regressa com triunfo a Cleveland

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Nov, 2018, 11:33 / atualizado em 22 Nov, 2018, 11:33 | Basquetebol

Poucos meses depois de ter deixado os "Cavs", o extremo foi recebido como um herói em Cleveland, com direito a um vídeo de tributo, ovação e letras gigantes com uma simples mensagem: "Obrigado, LeBron".



"Eu gosto destes adeptos, tanto quanto eles gostam de mim. Todas as noites que entrávamos em campo, eles mostravam sempre isso, não apenas a mim, mas também aos meus colegas ao longo desses 11 anos, em especial nos últimos quatro", disse LeBron.



A receção da última quarta-feira foi bem diferente da que recebeu há oito anos, depois de deixar os Cleveland pela primeira vez, para assinar pelos Miami Heat, sendo, na altura, acusado de traição pelos adeptos do conjunto de Cleveland.



"Desde o momento em que aterrei, ontem (terça-feira), que me senti de forma diferente. Sou uma pessoa diferente. Todos somos diferentes em relação há oito anos. Mas, mais importante, esta experiência foi fantástica. Tem tudo a ver com crescimento e todos crescemos desde aquele momento, há oito anos", referiu o extremo.



Sem "King" James, os Cavaliers passaram de finalistas da NBA a equipa com pior registo do campeonato e somaram frente aos Lakers o 14.º desaire em 16 encontros, ao perderem por 109-105.



Para ajudar os Lakers a conquistar o 10.º triunfo em 17 partidas, LeBron James marcou 32 pontos, conseguiu 14 ressaltos e fez sete assistências.