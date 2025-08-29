Letónia vence Estónia num emocionante e intenso dérbi dos bálticos
A Letónia venceu sexta-feira a Estónia por 72-70, num emocionante e intenso dérbi dos bálticos, jogado perante uma Xiomani Arena, em Riga, a ‘ferver’ de entusiasmo, completamente lotada, metade letões e metade estónios.
Num ambiente efervescente, do princípio ao fim, com os adeptos das duas equipas no apoio incasável aos seus jogadores, lado a lado, com total respeito, venceu a equipa da casa, a anteceder o Portugal-Sérvia, que fecha a segunda jornada do Grupo A.
Menos favorita, a Estónia liderou toda a primeira parte e grande parte do terceiro período, mas acabou por não resistir na parte final, culpa das faltas e, provavelmente, dos nervos, que custaram mais de 10 minutos sem marcar qualquer ponto.
O ‘herói’ acabou por ser o ‘anunciado’, o maior, o mais categorizado, o ‘gigante” Kristaps Porzingis, autor de 26 pontos, com oito em oito nos ‘tiros’ de dois – zero em quatro nos ‘triplos’ – e 10 em 13 nos lances livres, sete ressaltos e dois desarmes de lançamento.
No final, foi altamente ovacionado pelos estónios e, à saída, cruzou-se com o português Neemias Queta, que vinha a entrar para iniciar o aquecimento: foram companheiros de equipa nos Boston Celtics nas duas últimas épocas e campeões da NBA em 2023/24.
Pelos estónios, os melhores marcadores foram Matthias Tass e Artur Konontsuk, ambos com 13 pontos.
A formação ‘forasteira’, que conseguiu ter tantos adeptos com os anfitriões, ainda deve estar a pensar como é que, depois de fazer o 61-54, a 2.23 minutos do final do terceiro período, só voltou a marcar, reduzindo para 64-66, a 1.51 do fim do jogo.
A Letónia logrou, assim, o primeiro triunfo, depois do desaire por 93-73 com a Turquia, que já hoje colecionou a segunda vitória (92-78 à República Checa), enquanto a Estónia sofreu a segunda derrota, pois já havia perdido com a Sérvia, por 98-64.
Os letões são os penúltimos adversários lusos, na segunda-feira, enquanto os estónios são os derradeiros, na quarta-feira, num embate que pode decidir o destino das duas equipas no que respeita ao apuramento para os ‘oitavos’.
