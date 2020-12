NBA. Brooklyn batem Warriors no primeiro jogo da época

Liderados por Kyrie Irving, que disputou apenas 20 jogos em 2019/20, e o regressado Kevin Durant, ausente desde a final de 2018/19, quando ainda era um "Warrior", o conjunto agora liderado pelo canadiano Steve Nash decidiu o encontro logo a abrir.



Um parcial de 40-25 no primeiro período lançou os Nets para o triunfo, com a equipa a baixar, naturalmente, o ritmo nos restantes, mas a conseguir vencer igualmente o segundo (23-20) e o terceiro (36-26). Perdeu apenas o quarto (26-28).



Irving, com 26 pontos, com 62,5% nos lançamentos de campo, em 25.18 minutos, e Durant, com 22 pontos, em 24.56, mostraram que, se não forem apoquentados por lesões, podem fazer "emergir" o conjunto de Brooklyn como um dos grandes candidatos ao título.



No "cinco" dos Nets, os dois craques foram complementados por Joe Harris (10 pontos), Spencer Dinwiddie (nove) e DeAndre Jordan (11 ressaltos), enquanto Caris LeVert (20 pontos e nove ressaltos) liderou uma segunda unidade de grande qualidade.



Quanto aos Warriors, mostraram que não podem lutar pelo título, numa época que a equipa se desmoronou antes de começar, com mais uma lesão grave de Klay Thompson, que não jogará em 2020/21.



No conjunto de Steve Kerr, que também não pôde contar na estreia com Draymond Green, o melhor foi Stephen Curry (20 pontos e 10 assistências), mesmo ainda "enferrujado", depois de uma época 2019/20 em que só disputou cinco jogos.



Destaque ainda para o "rookie" James Wiseman, segunda escolha do "draft", que marcou 19 pontos, com 53,8% nos lançamentos de campo, e ainda para várias ações espetaculares de Kelly Oubre Jr. (seis pontos e sete ressaltos).