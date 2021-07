NBA. Milwaukee Bucks vencem os Phoenix Suns e igualam a final

Após os desaires por 118-105 e 118-108 nos dois jogos no Arizona, os Bucks responderam com dois triunfos caseiros (120-100 no terceiro jogo), face a uns Suns que procuram o primeiro título, depois de terem perdido as finais de 1976 e 1993.





Uma atuação de grande nível de Khris Middleton foi determinante para os Milwaukee Bucks voltarem a bater em casa os Phoenix Suns.



Os Suns, que chegaram a liderar a final por 2-0, com os triunfos caseiros por 118-105 e 118-108, ainda comandavam o jogo 4 a 2.30 minutos do fim, liderados por um grande Devin Booker, mas a parte final foi dos locais.



Middleton, que acabou com 40 pontos, assumiu todas as despesas do ataque dos locais no momento das decisões, passando, a solo, o resultado de 97-99 para 105-99, para sentenciar o segundo triunfo dos locais, após o mais folgado 120-100 no Jogo 3.



O base/extremo dos Bucks nem teve uma percentagem de lançamentos muito boa – 15 em 33, correspondentes a 45,5% -, mas foi um verdadeiro líder quando a equipa precisou de quem a guiasse a uma vitória imprescindível.







A final da NBA, disputada à melhor de sete jogos, prossegue no sábado em Phoenix, enquanto o sexto encontro está marcado para terça-feira, em Milwaukee. Se necessário, os Suns serão os anfitriões do sétimo embate, a "negra", em 22 de julho.