NBA. Nikola Jokic sofre lesão no joelho esquerdo na derrota frente aos Heat

Jokic, três vezes considerado o melhor jogador da fase regular da NBA, lesionou-se depois de o colega de equipa Spencer Jones o ter pisado, com o impacto a desequilibrar o sérvio.



A lesão ocorreu a poucos segundos do intervalo, com Jokic a ficar por alguns momentos no chão agarrado ao joelho esquerdo, antes de abandonar o campo rumo aos balneários a coxear.



O treinador do Nuggets, David Adelman, explicou que a gravidade da lesão do poste ainda não foi determinada, o que deverá acontecer nas próximas horas depois da realização de exames complementares.



"Tudo o que sei é que Jokic tem uma lesão no joelho esquerdo e que tem de se seguir os procedimentos. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado" disse o treinador.



Jokic deixou o jogo com 21 pontos, cinco ressaltos e oito assistências, com os Nuggets, campeões da NBA em 2023, que ao intervalo estavam empatados, a cederem na segunda parte frente aos Heat.