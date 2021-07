NBA. Phoenix Suns batem Milwaukee Bucks no primeiro jogo da final

O base Chris Paul, que já tinha sido a grande figura do jogo decisivo da final da Conferência Oeste com os Los Angeles Clippers, entrou em grande na sua primeira final, ao somar 32 pontos, com 12 em 19 nos ‘tiros’ de campo, e nove assistências.



O "3" dos Suns foi determinante no terceiro período, no qual os anfitriões chegaram a uma vantagem de 20 pontos (88-68, 90-70 e 92-72), margem que, depois, souberam gerir com mestria, mesmo quando a mesma desceu para os sete (101-94).



As únicas más notícias foram a lesão, muito cedo, do croata Dario Saric, e o jogo fraco, em termos ofensivos, de Jae Crowder, que só marcou um ponto, em 32.55 minutos, tendo falhado os oito lançamentos de campo tentados.



Nos Bucks, o melhor foi Khris Middleton, que terminou o embate com 29 pontos, sete ressaltos e quatro assistências, secundado pelo regressado grego Giannis Antetokounmpo, autor de 20 pontos e 17 ressaltos.



Por seu lado, Brook Lopez contribuiu com 17 pontos e seis ressaltos, enquanto Jrue Holiday totalizou 10 pontos, nove assistências e sete ressaltos.