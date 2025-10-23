Neemias entra com o pé direito na nova temporada

Como anunciado, o poste internacional luso começou de início e justificou a opção de Joe Mazzulla, ao concluir o encontro com 17 pontos, a dois do seu máximo de carreira, com sete em oito nos ‘tiros’ de campo e três em quatro nos lances livres, aos quais juntou oito ressaltos, em 25.06 minutos.



Neemias brilhou sobretudo no quarto e último período, ao marcar oito pontos, incluindo três lançamentos consecutivos, num parcial de 10-6 dos anfitriões, que passaram o marcador de 99-94 para 109-100, com 3.47 minutos para jogar.



Os anfitriões pareciam ter o jogo na ‘mão’, mas o poste português cometeu, então, duas faltas num curto espaço de tempo e foi excluído, com a sexta, numa altura em que faltavam 1.42 minutos para jogar e os Celtics já só lideravam por 111-107.



A formação forasteira acabou por dar a volta ao jogo na parte final, com os locais ainda a terem um lançamento para vencer o encontro, que Payton Pritchard falhou em ‘cima’ da ‘buzina’.



Neemias, o sexto com mais minutos da equipa, foi o terceiro melhor marcador dos Celtics, apenas atrás de Jaylen Brown e Derrick White, que somaram ambos 24 pontos, e o melhor ressaltador do encontro, a par de Dominick Barlow, dos Sixers.



As grandes figuras do encontro foram, porém, dos Sixers, com Tyrese Maxey a somar 40 pontos e VJ Edgecombe a marcar 34, o terceiro melhor registo de um ‘rookie’ na estreia e o melhor desde o ‘longínquo’ ano de 1959.



Neemias começou de início, mas foi o primeiro a ser substituído por Mazzulla, após escassos 2.58 minutos, isto apesar de ter concretizado muito cedo dois lançamentos.



O jogador luso voltou a entrar a 43,6 segundo do final do primeiro período e iniciou o segundo, no qual jogou os primeiros 3.04 minutos, sem se destacar.



O ‘88’ dos Celtics só voltou a 1,46 minutos do intervalo – chegou a meio com 8.11 minutos, sendo apenas o novo mais utilizado dos locais -, e aproveitou-os bem, com um ‘afundanço’ e quase um segundo. Uma falta impediu-o, mas marcou os dois lances livres.



Para a segunda parte, voltou no ‘cinco’ e colecionou de início alguns ressaltos, até sair após 4.23 minutos e voltar a 4.36 do fecho do terceiro parcial, aproveitando para marcar mais um lance livre, em dois, mas cometendo também a quarta falta.



O quarto período foi o único que não começou, mas entrou a 9.17 minutos do fim e para ‘brilhar’, até à sexta falta, cometida, já desgastado, a perseguir Maxey. Ainda foi excluído com os Celtics a ganhar, mas a estreia acabou com o sabor amargo da derrota.



Os Celtics, que entraram para 2025/26 sem ambições de título, face às saídas de Jrue Holiday, Kristaps Porzingis e Al Horford e à grave lesão sofrido por Jayson Tatum, voltam a jogar na sexta-feira, no reduto do New York Knicks.

