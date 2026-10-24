Basquetebol
Neemias Queta decisivo na vitória dos Celtics sobre os campeões Knicks
O internacional português Neemias Queta anotou 15 pontos na sexta-feira na vitória dos Boston Celtics frente aos campeões New York Knicks, por 107-104, na NBA.
Queta, de 27 anos, voltou a começar o jogo no banco de suplentes dos Celtics, mas ainda assim contribuiu de forma decisiva para o primeiro triunfo da equipa, depois da derrota na estreia, com 15 pontos, seis ressaltos, uma assistência e três desarmes de lançamento.
O português foi utilizado durante 22 minutos, os mesmos do poste titular Mitchell Robinson, que se ficou pelos quatro pontos, quatro ressaltos, duas assistências e um desarme de lançamento.
Neemias Queta concretizou quatro dos oito lançamentos de campo tentados, incluindo um triplo, enquanto da linha de lance livre marcou seis das nove tentativas, sendo o segundo melhor marcador da equipa a par de Paulo George, também com 15 pontos.
O grande destaque da formação de Boston foi o extremo Jayson Tatum, com 36 pontos, nove ressaltos e sete assistências, impondo a segunda derrota aos Knicks em dois jogos.
Do lado dos campeões, o poste Karl-Anthony Towns marcou 22 pontos, a que juntou 10 ressaltos, enquanto OG Anunoby conseguiu 20 pontos, 10 ressaltos e oito assistências.
O português foi utilizado durante 22 minutos, os mesmos do poste titular Mitchell Robinson, que se ficou pelos quatro pontos, quatro ressaltos, duas assistências e um desarme de lançamento.
Neemias Queta concretizou quatro dos oito lançamentos de campo tentados, incluindo um triplo, enquanto da linha de lance livre marcou seis das nove tentativas, sendo o segundo melhor marcador da equipa a par de Paulo George, também com 15 pontos.
O grande destaque da formação de Boston foi o extremo Jayson Tatum, com 36 pontos, nove ressaltos e sete assistências, impondo a segunda derrota aos Knicks em dois jogos.
Do lado dos campeões, o poste Karl-Anthony Towns marcou 22 pontos, a que juntou 10 ressaltos, enquanto OG Anunoby conseguiu 20 pontos, 10 ressaltos e oito assistências.
(Com Lusa)