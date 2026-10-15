Neemias Queta em destaque nos Celtics





(Com Lusa)





Depois de ter conseguido seis pontos e 10 ressaltos frente aos Philadelphia 76ers, no seu primeiro encontro da temporada, Neemias Queta, mesmo saindo do banco, marcou 16 pontos, com sete lançamentos de campo concretizados em 10 tentativas, três das quais para além da linha de três pontos.Em 24.20 minutos, o poste português esteve menos ativo nas tabelas e conseguiu apenas um ressalto defensivo, além de uma assistência, num encontro em que chegou a estar em campo ao mesmo tempo do poste titular, o reforço Mitchell Robinson (12 pontos e sete ressaltos).Num encontro em que já apresentaram as suas grandes figuras, os Celtics tiveram em Jayson Tatum o seu melhor jogador, com 19 pontos, oito ressaltos e seis assistências, com Derrick White conseguir 17 pontos.Brandon Miller e Tidjane Salaün foram os melhores marcadores dos Hornets, ambos com 16 pontos.Em 2025/26, Neemias foi titular em 75 dos 76 jogos que cumpriu na fase regular da NBA, com médias de 10,2 pontos, conseguidos com 65,3% nos 'tiros' de campo (terceiro melhor da competição) e 70,3% nos lances livres, 8,4 ressaltos, 1,7 assistências e 1,3 desarmes de lançamento, em 25.3 minutos.Nos play-offs, em que os Celtics foram eliminados na primeira ronda (3-4 com os Philadelphia 76ers), teve médias de 9,3 pontos e 6,9 ressaltos, em 21.7 minutos.Em cinco épocas na NBA, Neemias Queta totaliza 186 jogos na época regular: 166 pelos Celtics (28 em 2023/24, 62 em 2024/25 e 76 em 2025/26), pelos quais foi campeão na temporada de estreia, e 20 pelos Sacramento Kings (15 em 2021/22, como ‘rookie’, e cinco em 2022/23). Nos play-offs, conta 17, todos pelos Celtics.O poste internacional português, de 27 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.