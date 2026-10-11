Neemias Queta estreia-se na pré-temporada da NBA com seis pontos e 10 ressaltos

O poste português Neemais Queta estreou-se na sábado na pré-temporada da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) com seis pontos e 10 ressaltos, no triunfo caseiro dos Boston Celtics sobre os Philadelphia 76ers (144-106).



O internacional luso, que começou no banco, jogou 19.15 minutos, convertendo dois de cinco lançamentos de campo – falhou o único ‘triplo’ tentado – e dois de quatro lances livres.



Neemias destacou-se na tabela defensiva, com oito ressaltos, somando ainda dois ofensivos, para ser o melhor ressaltador do encontro, somando ainda uma assistência, um ‘turnover’ e duas faltas.



Payton Pritchard, com 25 pontos, e Jayson Tatum, com 23, foram os melhores marcadores dos Celtics, enquanto VJ Edgecombe, com 19, liderou os Sixers, que não apresentaram LeBron James, o ex-Celtics Jaylen Brown ou Joel Embiid.



Em 2025/26, Neemias foi titular em 75 dos 76 jogos que cumpriu na fase regular da NBA, com médias de 10,2 pontos, conseguidos com 65,3% nos 'tiros' de campo (terceiro melhor da competição) e 70,3% nos lances livres, 8,4 ressaltos, 1,7 assistências e 1,3 desarmes de lançamento, em 25.3 minutos.



Nos play-offs, em que os Celtics foram eliminados na primeira ronda (3-4 com os Philadelphia 76ers), teve médias de 9,3 pontos e 6,9 ressaltos, em 21.7 minutos.



Em cinco épocas na NBA, Neemias Queta totaliza 186 jogos na época regular: 166 pelos Celtics (28 em 2023/24, 62 em 2024/25 e 76 em 2025/26), pelos quais foi campeão na temporada de estreia, e 20 pelos Sacramento Kings (15 em 2021/22, como ‘rookie’, e cinco em 2022/23). Nos play-offs, conta 17, todos pelos Celtics.



O poste internacional português, de 27 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.

