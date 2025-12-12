Neemias Queta marca nove pontos no regresso dos Celtics às derrotas

A equipa de Boston interrompeu uma série de cinco vitórias seguidas na liga norte-americana de basquetebol (NBA).



Em Milwaukee, o poste português conseguiu nove pontos (três em seis de lançamentos de campo), sendo o único dos titulares a não chegar à dezena, além de 10 ressaltos, cinco dos quais ofensivos, naquele que foi o melhor registo do encontro.



Na sua quinta temporada na NBA, Neemias Queta tem uma média de 10,1 pontos, 8,2 ressaltos, 1,7 assistências e 1,4 desarmes de lançamento, em 24,2 minutos de utilização por jogo.



Jaylen Brown voltou a ser o melhor marcador dos Celtics, com 30 pontos, com Jordan Walsh a chegar aos 20, num encontro em que o conjunto de Boston esteve pouco inspirado nos lançamentos de três pontos (14 convertidos em 49 tentados), uma das suas maiores armas.



Sem o grego Giannis Antetokounmpo, a sua grande estrela, os Bucks tiveram em Kyle Kuzma o seu melhor marcador, com 31 pontos, enquanto Kevin Porter Jr. conseguiu um ‘triplo-duplo’ (18 pontos, 13 assistências e 10 ressaltos) e Bobby Portis um ‘duplo-duplo’ (27 pontos e 10 ressaltos).



Apesar da derrota, os Celtics mantêm o terceiro lugar na Conferência Este, com 15 vitórias e 10 derrotas, com os Bucks a estarem no 10.º posto, último de acesso ao play-in, com 11 triunfos e 15 desaires