Neemias Queta marca oito pontos na vitória dos Celtics

Os Celtics foram claros dominadores do encontro, que já venciam ao intervalo por 70-50 (29-20 e 41-30), assegurando o regresso às vitórias.



Já Neemias cumpriu o seu 22.º jogo da temporada na NBA, alinhando durante 9.40 minutos e contando, além dos oito pontos, oito ressaltos (quatro ofensivos e quatro defensivos) e um roubo de bola.



O internacional português passou a deter uma média de 4,8 pontos, 4,5 ressaltos, 0,4 roubos de bola, 0,6 desarmes de lançamento e 0,5 assistências, além de 12.2 minutos por jogo.



Jayson Tatum, com 34 pontos, foi o melhor marcador dos Celtics, seguido de Kristaps Porzingis, com 26, enquanto Scotty Pippen Jr. e GG Jackson se destacaram nos Grizzlies, com 19 e 18 pontos, respetivamente.



Os Celtics permanecem na liderança da Conferência Este, com 38 vitórias e 12 derrotas, enquanto os Grizzlies ocupam o 13.º e antepenúltimo lugar no Oeste, com 18 triunfos e 32 desaires.



Os Celtics vão voltar a jogar em Boston, pela sexta vez seguida, na quarta-feira, quando receberem os Atlanta Hawks.



Quanto a Neemias Queta, conta agora 41 jogos na NBA, 21 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 dos quais em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.