Neemias Queta promete "focar" atenção nos jogos da seleção e iniciar "boa época"

O único jogador português participante na liga norte-americana de basquetebol (NBA) encara com naturalidade a responsabilidade de liderar a seleção lusa nas partidas frente a Espanha e Geórgia, em 28 e 31 de agosto, e deu como exemplo os anos anteriores, nomeadamente a época transata.

"Acho que isso começou já no ano passado - ter um papel mais preponderante numa equipa e jogar um Eurobasket é capaz de me ter galvanizado para ter a época que tive e espero que esta janela de verão na seleção possa também trazer uma boa época lá [NBA] também. Mas, primeiro há que focar aqui na seleção", salientou o basquetebolista de 27 anos, momentos após a sessão de treino de Portugal, realizada no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.

Neemias Queta, que vai começar a sua quarta temporada nos Boston Celtics, equipa com a qual renovou recentemente o contrato, com um valor de 56 milhões de dólares por quatro anos, partilhou do lamento do selecionador Mário Gomes, que se mostrou agastado pelo calor que se fez sentir no pavilhão lisboeta, que não estava devidamente climatizado.

"Não fiquei surpreso, porque já conheço a realidade de Portugal, mas não acho que seja assim tão diferente. Já estou habituado a treinar em pavilhões mais quentes que estes, mas se calhar foi inicialmente um choque, pois cheguei cá e não estava habituado, mas à medida que vamos treinando começamo-nos a habituar e é básico", transmitiu o poste português.

A visita a Espanha e a receção à Geórgia, em Matosinhos, foram, por seu lado, encaradas pelo capitão português, Miguel Queiroz, com "muita ambição".

"No basquetebol, Portugal nunca teve uma presença num Mundial", recordou o basquetebolista de 35 anos, que ambiciona conseguir esse feito histórico para a modalidade.

Quanto ao selecionador luso, Mário Gomes, destacou que os dois desafios que se seguem serão difíceis, mas também oportunidades para mostrar valor.

De forma realista, o treinador declarou que o conjunto luso terá de estar "no seu melhor" para sair vencedor e assumiu um estatuto de "underdog", que, promete, "vai tentar morder" os seus opositores.

"A questão é mesmo essa: temos de ter noção de que somos fortes e competitivos, e ter confiança, mas sabendo que para conseguir resultados a este nível temos de estar no nosso melhor nos dois lados do campo. Relativamente à forma como nos situamos neste grupo, como sabem a nossa qualificação é muito difícil, possível, mas muito difícil. Diria que continuamos a ser, neste conjunto de equipas, o underdog, mas um underdog que já mostrou que pode morder e vamos tentar fazê-lo", garantiu o técnico nacional.

Esse estatuto de equipa menos favorita foi também reconhecido pelo poste Rúben Prey, que alinha no campeonato universitário dos Estados Unidos, ao serviço da St. Johns University, que transmitiu não recear qualquer adversário e apontou uma equipa portuguesa "com fome".

"Para o público, podemos ser `underdogs` e acho que a minha equipa pode sê-lo, mas confio nela para ganhar a qualquer um. Penso que estamos com fome e que queremos ganhar a todos, é para ir para cima deles", indicou o jovem basquetebolista português, de 2,08 metros.

A formação lusa está no quarto lugar do Grupo I, com nove pontos, os mesmos de Grécia e Geórgia, enquanto a Espanha lidera com 11 e a Ucrânia e Montenegro somam 10.

Apuram-se para o Mundial, que vai decorrer entre 27 de agosto e 12 de setembro de 2027, no Qatar, os três primeiros classificados de cada um dos quatro grupos da qualificação europeia.