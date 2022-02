Neemias Queta soma dois pontos na derrota dos Sacramento

Com esta derrota, a sétima seguida, os Kings seguem na 13.ª e antepenúltima posição da Conferência Oeste, com 18 vitórias e 34 derrotas.Neemias Queta, jogador de 22 anos e 2,13 metros, é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do "draft", realizado em 29 de julho de 2021, em Nova Iorque.

Na NBA, Neemias soma 10 jogos até ao momento, com médias de 2,1 pontos e 1,9 ressaltos, mas só somou mais de cinco minutos em três, 7.44 face aos Memphis Grizzlies (cinco ressaltos), em 17 de dezembro, na estreia, 24.05 em 10 de janeiro, com os Cleveland Cavaliers (os primeiros 11 pontos e cinco ressaltos), e 8.15 perante os Celtics (seis pontos, dois desarmes de lançamento e dois ressaltos), em 25 de janeiro.